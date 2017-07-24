Футбольная любительская лига Подмосковья примет полторы тысячи команд

Около 1,5 тысячи футбольных команд могут войти в любительскую лигу Московской области (ФЛЛМО) к 2019 году. Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 24 июля.

Вопросы ФЛЛМО обсудили на заседании в министерстве физической культуры и спорта региона, на котором присутствовали организаторы проекта и представители управлений по спорту и футбольных лиг муниципальных образований из 15 городских округов и районов области.

«Футбол — это вид спорта номер один в мире по популярности. В Подмосковье футболом занимаются более 150 тысяч любителей», — сказал министр физической культуры и спорта Роман Терюшков.

Средства на содержание любительской лиги будут поступать за счет командных взносов, контрактов со спонсорами и инвестиций игроков профессиональных лиг, отмечается на сайте.

27 июня Терюшков рассказал об учреждении премии «Живу спортом». «"Спортивное Подмосковье" — это бренд. Символично, что премию мы возрождаем в год 80-летия создания нашего ведомства», — отметил он.

7 июня сообщалось, что региональное министерство спорта подписало соглашение о сотрудничестве с Российским государственным университетом туризма и сервиса. В его рамках пройдет подготовка волонтеров для организации спортивных событий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года.