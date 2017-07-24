Российские бадминтонисты выиграли три золота на турнире «RussianOpen 2017»

Во Владивостоке завершился российский этап мирового Гран-при «RussianOpen 2017». Россияне завоевали на турнире три золотых медали, показав в финалах стопроцентный результат. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Победителем в мужской одиночной категории стал Сергей Сирант, который в финале одолел соотечественника Владимира Малькова. В женской одиночке золото у Евгении Косецкой, а в мужской паре на высшую ступень пьедестала поднялись Владимир Иванов и Иван Созонов.

Кроме золотых и серебряной наград, россияне завоевали на турнире шесть «бронз»: Наталья Перминова в женской одиночке, Константин Абрамов/Александр Зинченко в мужской паре, Екатерина Болотова/Алина Давлетова и Анастасия Шарапова/Юлия Васильева в женских парах, Владимир Иванов/Екатерина Болотова и Андрей Параходин/Наталья Рогова в миксте.

Особенностью нынешнего «RussianOpen 2017» являлось то, что это был первый международный турнир на территории России, который проводится по новым экспериментальным правилам счета — из пяти партий до 3-х побед и до 11 очков в гейме. До настоящего времени игры шли из трех партий и до 21 очка. Новая система счета тестируется Мировой федерацией бадминтона, но пока не принята в качестве основной.

