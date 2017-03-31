Чемпионат Европы по бадминтону во второй раз пройдет в Казани

Чемпионат Европы по бадминтону 2018 года среди мужских и женских команд пройдет в Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, 31 марта, в Праге между Национальной федерацией бадминтона России (НФБР) и Европейской конфедерацией бадминтона (BE). Параллельно на тех же кортах пройдет и первенство континента среди бадминтонистов до 15 лет. Со стороны НФБР подпись под документом поставил председатель Совета Андрей Антропов, со стороны BE — генеральный секретарь Брайен Агербак.

«Мы будем использовать прекрасные спортивные объекты Казани — и Центр гимнастики и Центр бадминтона, привлечем специалистов, которые действительно имеют огромный опыт такой работы. Сейчас мы будем готовиться к приему первой инспекционной комиссии, которая оценит уже сделанные наработки и даст свои рекомендации», — заявил Антропов.

«Россия — наш надежный и проверенный партнер. Те европейские турниры, чемпионаты, которые прошли здесь в предыдущие годы, заслужили самые высокие оценки, и мы рассчитываем на такой же уровень проведения соревнований. Отдельно отмечу тот дух гостеприимства, который всегда царит на российских турнирах», — отметил Агербак.

Турнир пройдет в Казани уже во второй раз, впервые первенство состоялось в Казани в 2016 году.