В Кремле назвали дату встречи Путина с вице-президентом Ирака

Российский президент Владимир Путин во вторник, 25 июля, проведет переговоры с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, подтвердил официальный представитель Кремля. Какие вопросы стоят в повестке, неизвестно.

В понедельник Нури аль-Малики провел переговоры со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе них он заявил, что Багдад хотел бы видеть весомое военное и политическое присутствие России.

По данным ТАСС, вице-президент Ирака также встретился в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

О том, что Владимир Путин планирует встретиться с Нури аль-Малики, стало известного 21 июля.

