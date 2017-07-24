Четверть россиян отложили деньги на похороны

Большая часть россиян (76 процентов) не откладывают деньги на собственные похороны, и почти четверть (24 процента) населения готовится к ним заранее. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

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«В результате социального неодобрения темы смерти, только 33 процента респондентов однозначно утверждают, что готовятся к ней, и 24 процента откладывают деньги на свои похороны», — приводит агентство выдержку из исследования.

При этом почти половина (42 процента) из тех людей, которые делают сбережения на свои похороны, сумели накопить более 90 тысяч рублей, 34 процента — от 51 до 90 тысяч рублей, 24 процента — до 50 тысяч рублей.

Эксперты РАНХиГС утверждают, что во многих семьях заблаговременно не рассматриваются важнейшие элементы организации похорон, а криминальность, коррупционность похоронного бизнеса поддерживается, в том числе, отсутствием рационального потребительского спроса.

«Откладывая экономические вопросы похорон на последний момент, семья лишает себя возможности получить качественную услугу от похоронных агентств и полноценно проститься с усопшим в кругу семьи», — указывают авторы исследования.

27 июня Финансовый университет при правительстве России опубликовал результаты исследования, согласно которым россияне оценили стоимость своей жизни в 1,2 миллиона долларов. При этом в мире средний показатель составляет 2,6 миллиона долларов.