ПФР создала комиссию для проверки возможной утечки данных о 17 тысячах россиян

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) по Москве и Московской области сформировало спецкомиссию для проверки возможной утечки данных более 17 тысяч человек. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает Rambler News Service.

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«Создана внутренняя комиссия специально по этому происшествию, она проводит проверку. В комиссию входят специалисты управления по защите информации. Мы не привлекаем никаких внешних экспертов, только наши сотрудники», — отметил представитель отделения фонда.

11 июля Web-разработчик Сергей Дерябин в коллективном блоге для IT-специалистов Geektimes сообщил, что одно из управлений Пенсионного фонда по Москве и Московской области организовало рассылку с данными, включающими в себя даты рождения, адреса регистрации и СНИЛС 17 752 человек.

В тот же день ПФР сообщил о начале проверки информации о возможном раскрытии данных. Тогда там отметили, что соблюдают все требования по защите персональных данных. «В случае, процитированном на информационных ресурсах, порядок передачи данных был регламентный — сведения передавались с соблюдением всех установленных требований по защищенным каналам связи с использованием средств криптозащиты», — говорилось в сообщении фонда.