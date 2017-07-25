Кремль осудил возможность поставок американского оружия Украине

Поставки США оружия украинским военным усилят напряженность на линии соприкосновения в Донбассе и отдалят от деэскалации конфликта. Такое мнение во вторник, 25 июля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, который, по сообщениям BBC, заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе украинским вооруженным силам.