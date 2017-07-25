Решетников выдвинулся на пост губернатора Пермского края

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников представил в краевую избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает РИА Новости.

Помимо Решетникова документы подали еще шесть претендентов: юрист Ирина Филатова (КПРФ), научный работник Владимир Аликин («Справедливая Россия»), депутат краевого заксобрания Олег Постников (ЛДПР), предприниматель Андрей Степанов («Патриоты России»), общественник Константин Окунев («Город России»), бывший министр сельского хозяйства Прикамья Олег Хараськин («Партия Великое Отечество»). Окончательное решение об их регистрации избирком примет до 4 августа.

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Решетников, ранее руководивший столичным департаментом экономической политики и развития, возглавил регион 6 февраля после того, как Виктор Басаргин подал прошение об отставке с поста губернатора. 10 февраля Басаргин был назначен главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор).

Выборы губернатора Пермского края пройдут в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.