Бывший пермский губернатор стал главой Ространснадзора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор). Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 10 февраля.

«С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне — были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора», — сказал премьер-министр на встрече с Басаргиным.

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Виктор Басаргин подал прошение об отставке с поста губернатора Пермского края 6 февраля. В тот же день исполняющим обязанности главы региона был назначен Максим Решетников, ранее руководивший столичным департаментом экономической политики и развития.

С октября 2015 года пост исполняющего обязанности руководителя Ространснадзора занимает Сергей Сарицкий. В июле, по данным ТАСС, источники сообщали, что его место может занять замначальника управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета, экс-глава Росавиации Александр Юрчик.

Басаргин возглавил Пермский край в мае 2012 года. Ранее, с октября 2008 года, он занимал пост министра регионального развития России.

Ространснадзор находится в ведении министерства транспорта. Ведомство создано в 2004 году для контроля за соблюдением законодательства, в частности, в сфере авиации, водного и железнодорожного транспорта.