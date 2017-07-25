Кремль заявил об отсутствии решения по санкциям в отношении Польши

Российский президент Владимир Путин пока не принимал никаких решений по введению санкций в отношении Польши из-за закона о сносе памятников советским воинам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение Совета Федерации. Его слова во вторник, 25 июля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Она [инициатива] будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях. Дождемся пока каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы», — сказал Песков.

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При этом он оставил без комментария вопрос журналистов о том, как в Кремле в целом относятся к идее юридически ответить на действия Варшавы.

Ранее во вторник представители Совфеда попросили президента ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о декоммунизации. Об этом говорится в заявлении, принятом верхней палатой парламента.

Парламентарии также считают необходимым потребовать от Варшавы соблюдения Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве и межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

Польский лидер Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации 17 июля. Документ, в частности, предусматривает демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.