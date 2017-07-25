Путина попросили ввести санкции против Польши из-за закона о декоммунизации

Российские сенаторы предложили президенту Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам. Об этом говорится в заявлении, принятом верхней палатой парламента во вторник, 25 июля, передает ТАСС.

«Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев — инициаторов закона», — говорится в документе.

Кроме того, парламентарии считают, что нужно потребовать от Варшавы неукоснительного выполнения Договора о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года и межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

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Совфед осудил целенаправленные попытки переписывания истории, искажения и пересмотра итогов Второй мировой войны, предпринимаемые польскими властями. «Нельзя забывать, что благодаря победе над фашизмом, решающий вклад в которую внес Советский Союз, Польша сохранилась как государство, а польский народ не был уничтожен или изгнан и остался жить на своей земле», — подчеркнули российские сенаторы.

17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал новую редакцию закона о декоммунизации, предусматривающую демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Помимо этого, оговаривается удаление коммунистических элементов из названий школ, иных социальных учреждений, зданий и объектов общественного достояния. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.