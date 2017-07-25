В сейме отреагировали на планы Москвы ввести санкции против Варшавы

Инициатива Совета Федерации о введении санкций в отношении Варшавы из-за принятия поправок в закон о декоммунизации не вызывает удивления. Об этом во вторник, 25 июля, заявил вице-спикер сейма Рышард Терлецкий, передает Polskie Radio.

По словам политика, позиция Москвы по данному вопросу не изменилась, невзирая на то, что «документ не нарушает польско-российские соглашения». «Этот закон ничего не изменяет в ситуации, когда различные упоминания находятся на могилах солдат или вообще на могилах», — сказал Терлецкий.

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25 июля Совет Федерации предложил президенту России Владимиру Путину ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников советским воинам, а также ввести санкции против инициировавших его парламентариев. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не было принято никаких решений по этому поводу.

Президент Польши Анджей Дуда утвердил новую редакцию закона о декоммунизации 17 июля. Документ, в частности, предусматривает демонтаж советских памятников по всей стране, включая бюсты и памятные таблички. Новые нормы вступят в силу через три месяца после публикации указа.