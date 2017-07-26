Украина остановила подачу электроэнергии в ДНР

Киев остановил подачу электроэнергии на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 26 июля, сообщил глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

«С 00:00 26.07.2017 года остановлены перетоки электрической энергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области — прим. «Лента.ру») сейчас не потребляет электроэнергию, выработанную электростанциями на контролируемой части Украины», — рассказал Ковальчук.

По его словам, «нужды оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зеувской ТЭС, другими производителями на НКТ (неконтролируемых территориях — прим. «Ленты.ру»), а также поставками из Российской Федерации».

Материалы по теме Блокадный статус Почему Порошенко разорвал экономические связи с Донбассом

В конце апреля «Укрэнерго» сообщила об остановке поставок электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Причиной такого шага тогда назвали копившийся в течение длительного времени долг за поставленный и потребленный ресурс.

В свою очередь правительство России решило обеспечить неподконтрольную Киеву часть Луганской области электроснабжением. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов отметил, что на такой шаг Москва идет в связи «в рамках гуманитарной поддержки».

Он также подчеркнул, что ситуация с отключением электроэнергии «стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины».