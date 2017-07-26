В ДНР отреагировали на прекращение поставок украинской электроэнергии

Прекращение Киевом поставок электроэнергии не отразится на потребителях самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом Донецкому агентству новостей в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

«Республика является независимой от Украины. Электрическая энергия, которая вырабатывается двумя тепловыми электрическими станциями, работающими на угольном топливе, добытом из нашей земли, до потребителей доставляется высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории республики», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что ДНР в полном объеме сможет обеспечить электроэнергией всех жителей и предприятия. Кроме того, при необходимости республика имеет возможность экспортировать излишки электроэнергии.

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26 июля глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что Киев остановил подачу электроэнергии на территорию ДНР. «ОРДЛО [отдельные районы Донецкой и Луганской области] сейчас не потребляет электроэнергию, выработанную электростанциями на контролируемой части Украины», — рассказал он.

По его словам, «нужды оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ (неконтролируемых территориях — прим. «Ленты.ру»), а также поставками из Российской Федерации».

В конце апреля «Укрэнерго» сообщила об остановке поставок электроэнергии на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Причиной такого шага тогда назвали копившийся в течение длительного времени долг за поставленный и потребленный ресурс. В свою очередь правительство России решило обеспечить ЛНР электроснабжением. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов отметил, что на такой шаг Москва идет «в рамках гуманитарной поддержки».