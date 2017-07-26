Суд амнистировал 13 фигурантов дела об обналичивании миллиардов в Мастер-банке

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего топ-менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, его подчиненных и бывших сотрудников Золостбанка виновными в обналичивании более двух миллиардов рублей, но освободил их от наказания по амнистии. Об этом в среду, 26 июля, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

«Судом вынесен приговор в отношении 13 подсудимых, которые признаны виновными в инкриминируемом им преступлении. Однако они освобождены от наказания в связи с применением к ним акта амнистии», — сказала она.

Адвокат Иван Сустин уточнил, что фигурантам назначили от двух до четырех лет лишения свободы условно, передает РИА Новости.

В ходе расследования было установлено, что «лица из числа бывших руководителей Мастер-банка с августа 2012 по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица». Граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности. По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по нелегальному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 миллиардов рублей.

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По делу проходили сотрудники Мастер-банка, Золостбанка и коммерсанты.

13 апреля 2016 года газета «Коммерсантъ» сообщила о заочном аресте бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника, который проживает за границей. Следствие инкриминирует ему преднамеренное банкротство кредитной организации. Он находится в международном розыске.

Уголовное дело об умышленном банкротстве было возбуждено в мае 2015 года после заявления Агентства по страхованию вкладов. Мастер-банк был признан банкротом 16 января 2014 года. Лицензии он лишился в ноябре 2013-го. Нанесенный руководством банка ущерб оценивается в 61 миллиард рублей. Булочник покинул Россию сразу после отзыва лицензии. Сначала он проживал в Израиле, а затем перебрался на свою родину — в Винницкую область Украины, где, предположительно, находится и сейчас.