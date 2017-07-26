Пострадавший от действий смоленских гаишников прокурор сообщил подробности дела

Дело троих инспекторов ДПС, которые в августе 2016 года применили силу в отношении помощника прокурора Ленинского района Смоленска Александра Семенникова, передано в суд. Об этом в среду, 26 июля, пострадавший сотрудник юстиции сообщил «Ленте.ру».

«В отношении стражей порядка подготовлено обвинительное заключение по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Рассмотрение дела пройдет в Московском районном суде Твери: такое решение принял Верховный суд России после жалобы адвоката полицейских, который просил исключить конфликт интересов. Поэтому подсудность дела была изменена», — сказал Семенников.

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Он отметил, что следствие в ходе анализа видеозаписи с места событий установило, что им было предъявлено прокурорское удостоверение сотрудникам ГИБДД. Именно этот факт и лег в основу обвинения. На кадрах, снятых самими гаишниками, слышно, как Семенников сообщает, что осуществляет надзор за сотрудниками ГИБДД. Также на пленке слышно, как один из полицейских зачитывает должность, указанную в предъявленном сотрудником прокуратуры удостоверении.

Как отмечает SmolDaily, 25 июля начальник УМВД по Смоленской области Василий Салютин сообщил, что сотрудники ДПС должны были вызвать дежурного прокурора или руководство прокуратуры при обнаружении нарушения ПДД, которое совершил сотрудник юстиции, как того требует законная процедура привлечения к ответственности спецсубъекта. Однако этого не было сделано. От других комментариев генерал воздержался, пояснив, что дело находится в суде.

Согласно статьи 42 закона «О прокуратуре», проверка сообщений о факте правонарушения, совершенного сотрудником ведомства, является исключительной компетенцией органов прокуратуры. Таким статусом законодатель наделил прокуроров, чтобы исключить возможность давления на лиц, осуществляющих надзор за правоохранительными органами.

8 августа 2016 года автомобиль под управлением сотрудника прокуратуры Смоленска, гособвинителя Александра Семенникова был остановлен тремя сотрудниками ДПС. По версии стражей порядка, причиной остановки машины стала темная пленка, которой были заклеены передние и боковые стекла иномарки. Как утверждают полицейские, прокурор якобы не стал показывать им удостоверение, грубил и отказывался добровольно пройти в служебный автомобиль. После этого водителя скрутили, надели на него наручники и доставили в отдел для разбирательства.