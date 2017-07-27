Приехавших в Молдавию российских артистов пообещали депортировать

Российские артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Владимир Гасоян были задержаны по приезде в Молдавию. Об этом в Twitter сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

Вице-премьер опубликовал послание от исполнителей. «При выходе из самолета в аэропорту Кишинева нас сразу сопроводили в отдельную машину и привезли в службу безопасности аэропорта. Где на протяжении полутора часов выясняли цель нашего приезда в Молдову», — говорится в сообщении.

«Сказали, что в связи с празднованием 25-летия миротворческой миссии России на берегах Днестра мы вас депортируем обратно в Москву, и сказали, что это было распоряжение правительства Молдовы. Нас сопроводили в зал вылета без паспортов и багажа, пообещали выдать паспорта через 15 минут, но прошло больше трех часов», — отмечается в письме.

Рогозин подчеркнул, что дал распоряжение российскому посольству «немедленно вмешаться в разрешение ситуации».

Молдавская сторона прокомментировала инцидент, заявив, что задержание было произведено на законных основаниях. «Пограничная полиция уточняет, что указанным лицам было отказано во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы, не указав цель визита», — рассказали РИА Новости в погранслужбе.

Уточняется, что артистов отправят в Россию ближайшим авиарейсом.