Додон возмутился задержанием российских артистов в кишиневском аэропорту

Президент Молдавии Игорь Додон возмутился задержанием в аэропорту Кишинева российских артистов Дмитрия Дунаева, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирины Масловой и Владимира Гасояна и назвал случившееся «очередной провокацией». Об этом президент республики написал в своем Facebook.

«Категорически осуждаю необоснованные задержания граждан России в кишиневском аэропорту. Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдавско-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться», — заявил Додон.

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Президент Молдавии принес извинения гостям республики и пообещал, что инициирует разбирательство по поводу произошедшего.

27 июля заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин сообщил, что российские артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Владимир Гасоян, прибывшие в Молдавию для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции на Днестре, были задержаны. Рогозин подчеркнул, что дал распоряжение российскому посольству «немедленно вмешаться в разрешение ситуации». Молдавская сторона указала, что россияне будут отправлены обратно ближайшим рейсом.