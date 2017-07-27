Новый десантный корабль ВМФ России назовут в честь Севастополя

Новый десантный корабль Военно-морского флота России будет носить имя «Севастополь». Об этом в ходе пресс-конференции сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает агентство «Крыминформ».
«В целях сохранения памяти о городе-герое и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года», — зачитал Белик письмо Минобороны за подписью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Парламентарий пояснил, что поводом для депутатского обращения стала инициатива ветеранского сообщества Севастополя. По его словам, «такая новость является приятной в канун дня ВМФ, который будет отмечен в ближайшее воскресенье».
По данным ТАСС, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. Генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов сообщил, что, «скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида». Он отметил, что внешний вид перспективного «десантника» будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.