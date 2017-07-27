Новый десантный корабль ВМФ России назовут в честь Севастополя

Новый десантный корабль Военно-морского флота России будет носить имя «Севастополь». Об этом в ходе пресс-конференции сказал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает агентство «Крыминформ».

«В целях сохранения памяти о городе-герое и его героических традициях действительное наименование "Севастополь" планируется присвоить головному универсальному десантному кораблю нового проекта, поступающего в состав ВМФ РФ после 2022 года», — зачитал Белик письмо Минобороны за подписью начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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Парламентарий пояснил, что поводом для депутатского обращения стала инициатива ветеранского сообщества Севастополя. По его словам, «такая новость является приятной в канун дня ВМФ, который будет отмечен в ближайшее воскресенье».

По данным ТАСС, десантный корабль нового поколения, создаваемый для Военно-морского флота России, находится на стадии предпроектной проработки. Генеральный директор Невского ПКБ Сергей Власов сообщил, что, «скорее всего, это будет универсальный десантный корабль, что-то похожее на "Мистраль", но немного другого вида». Он отметил, что внешний вид перспективного «десантника» будет совершенно новым по сравнению с традициями классического военного кораблестроения.