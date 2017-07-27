Вице-губернатор Приморского края Вишняков попал под следствие

Администрация Приморского края официально подтвердила следственные действия в отношении вице-губернатора региона Евгения Вишнякова. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ТАСС.

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В пресс-службе краевой администрации отказались назвать причины расследования. «По имеющейся у нас информации, Евгений Вишняков действительно был вызван в правоохранительные органы накануне. Мы подтверждаем, что вчера, 26 июля, прошли обыски в кабинете вице-губернатора Евгения Вишнякова, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики. Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг рассматривает вопрос об избрании меры пресечения. До решения суда считаем преждевременным делать какие-либо выводы», — рассказали в администрации.

Вишняков находится в отпуске, он не писал заявление об отставке. Его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов.

В среду, 26 июля, СМИ сообщили о выемке документов на месте работы чиновника. Источник РИА Новости рассказал, что Вишнякова подозревают в превышении полномочий «по вопросам энергетики и конкретно с Уссурийском». При этом собеседник агентства отказался уточнить факт задержания вице-губернатора.

Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года. Ранее он успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в «Росатоме».

В Приморском крае Вишняков курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.