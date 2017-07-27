Суд арестовал вице-губернатора Приморского края Вишнякова

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал до 10 сентября вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова. Об этом в четверг, 27 июля, в суде сообщили ТАСС.

«Его [Вишнякова] подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ ("Превышение полномочий")», — сказали в суде. Другие подробности дела в инстанции не сообщили.

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Ранее 27 июля администрация Приморского края официально подтвердила следственные действия в отношении Вишнякова. В настоящее время чиновник находится в отпуске, он не писал заявление об отставке. Его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Портнов.

В среду, 26 июля, СМИ сообщили о выемке документов на месте работы чиновника. Источник РИА Новости рассказал, что Вишнякова подозревают в превышении полномочий «по вопросам энергетики и конкретно с Уссурийском».

Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015 года. Ранее он успел поработать в должности вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в «Росатоме».

В Приморском крае Вишняков курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.