Флот пообещал заложить атомоход пятого поколения «Хаски» через шесть-семь лет

Закладка многоцелевой атомной подлодки пятого поколения (проект «Хаски») состоится в завершающей части Госпрограммы вооружений на период 2018-2025 годов. Об этом, как передает РИА Новости, заявил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Ориентировочно закладка [этой лодки] предполагается в 2023-2024 годах», — сказал Бурсук в Северодвинске, куда он прибыл на церемонию закладки атомохода «Ульяновск».

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Ранее, в июле 2015 года, начальник департамента гособоронзаказа «Объединенной судостроительной корпорации» Анатолий Шлемов рассказал «Ленте.ру», что в рамках работ по проекту атомных подлодок пятого поколения будут созданы два варианта. Это противолодочная субмарина (лодка-охотник) и лодка-носитель противокорабельных крылатых ракет. Оба атомохода проектируют в рамках единой базовой платформы, главное различие заключается во врезке в корпус лодки-носителя крылатых ракет отсека с вооружением.

В сентябре 2016 года вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев назвал шифр этой лодки («Хаски») и заявил, что проработка эскизного проекта займет около двух лет.

В действующей госпрограмме вооружений запланирована постройка семи лодок проекта 885 (885М) «Ясень». Последний атомоход в этой серии («Ульяновск») заложен в Северодвинске 28 июля.

Многоцелевые субмарины оснащены восемью универсальными пусковыми установками для ракет комплексов «Оникс» и «Калибр». Также лодка имеет 10 торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. Водоизмещение атомоходов этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода свыше 30 узлов, а глубина погружения — около 600 метров.