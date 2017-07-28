В Северодвинске заложили седьмой «Ясень»

В пятницу, 28 июля 2017 года, на заводе «Севмаш» в Северодвинске состоялась закладка атомной подводной лодки «Ульяновск» проекта 885М «Ясень-М». Об этом «Ленте.ру» сообщили в военном ведомстве. Новая многоцелевая субмарина, которая стала седьмой по счету в семействе «Ясень», должна войти в состав ВМФ России до конца 2022 года.

«Ульяновск», строящийся по усовершенствованному проекту, будет отличаться от головного «Северодвинска» по составу радиоэлектронного вооружения, и оснащается энергетической установкой повышенной мощности. Лодки этого типа предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями, а также могут наносить удары по берегу с использованием крылатых ракет большой дальности.

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Ключевыми особенностями лодок проекта 885М является мощное вооружение — 10 торпедных аппаратов калибром 533 миллиметра и восемь универсальных пусковых установок, позволяющих разместить 32 ракеты комплексов «Калибр» и «Оникс», развитое гидроакустическое оборудование (включая носовую антенну большого диаметра, а также боковые и буксируемую антенны), большая скорость хода и низкая шумность на скоростях вплоть до крейсерской.

Водоизмещение субмарин этого типа приближается к 14 тысячам тонн, максимальная скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.

В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства «Северодвинск», относящийся к базовому проекту 885. Он был заложен в 1993 году, после долгого периода неопределенности и переработки проекта в 2000-х годах был спущен на воду в 2010-м и передан флоту в 2014-м. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М: в 2009 году была заложена «Казань», в 2013-м — «Новосибирск», в 2014-м — «Красноярск», в 2015-м — «Архангельск», в 2016-м — «Пермь».