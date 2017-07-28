В России выросло число браков

Число браков в России за период с января по май 2017 года выросло на 8,5 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, в пятницу, 28 июля, пишет газета «Известия».

Указывается, что за первые пять месяцев предыдущего года было зарегистрировано 275,4 тысяч браков. В 2017 году этот показатель вырос до 298,9 тысяч.

Число разводов увеличилось незначительно: с 246,6 тысяч до 247,7 тысяч.

Опрошенные газетой эксперты заявили, что рост связан с тем, что в браке выживать стало «выгоднее, полезнее и удобнее», поскольку покупательная способность россиян снизилась. Также они отметили, что в России наблюдается рост значимости семейных ценностей.

