Путин призвал полицию к строгости в отношении лихачей

Президент России Владимир Путин призвал полицию быть «построже с лихачами». Об этом он сказал в пятницу, 28 июля, на совещании с членами правительства после доклада главы МВД Владимира Колокольцева о ситуации на дорогах, передает ТАСС.

«Безусловно, качество дорог — это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что основные причины ДТП с тяжелыми последствиями — превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. «Ну и, конечно, состояние опьянения. С этим нужно повнимательнее», — добавил он.

Ранее, 24 июля, КБ «Стрелка» представило предложения по снижению числа ДТП с пострадавшими в городах. В их числе оптимизация ширины проезжей части, сокращение радиуса поворотов, поднятие пешеходных переходов до уровня тротуаров. Последняя мера, в частности, приведет к снижению скорости движения машин на зебре вдвое, полагают в бюро.