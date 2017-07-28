Министр обороны Японии ушла в отставку

Министр обороны Японии Томоми Инада ушла в отставку. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Reuters.

Причиной для такого решения послужил скандал вокруг сокрытия документов, связанных с операцией японских миротворцев в Южном Судане. В Минобороны Японии был сделан запрос на раскрытие данных. Ведомство указало, что документы были утеряны, однако позже бумаги были обнаружены. Правящая партия Японии была вынуждена прекратить миротворческую миссию в Южном Судане.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ принял отставку Инады. Ее обязанности временно будет исполнять министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, который будет совмещать должности.

Ожидается, что новый министр обороны Японии будет объявлен 3 августа, когда в правительстве страны произойдут перестановки.

