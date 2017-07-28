Шутившие над погибшими в Одессе украинские музыканты передумали ехать в Россию

Киевская группа «Руки'В Брюки» отменила выступление на фестивале Cyclebilly 2017 в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает kp.ru.

Информация о том, что украинская команда не примет участия в фестивале, появилась утром 28 июля на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Издание связывает отмену со своими публикациями, в которых рассказывалось, что гитарист коллектива «Руки'В Брюки» Алексей Филиппенков глумился в социальных сетях над памятью погибших в Одессе в мае 2014 года граждан, а вся группа собирала деньги для бойцов АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют действия украинских силовиков в Донбассе).

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Екатеринбургский блогер Сергей Колясников написал заявление в Федеральную службу безопасности и Следственный комитет России с просьбой проверить деятельность участников команды «Руки'В Брюки».

«Ненавидите Россию — не ездите сюда зарабатывать. У вас Украина есть, там и живите», — написал Колясников в Facebook.

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Четвертый ежегодный фестиваль музыки рокабилли Cyclebilly пройдет 5 и 6 августа в Санкт-Петербурге.

2 мая 2014 в Одессе произошли столкновения сторонников «Евромайдана» и футбольных фанатов с одной стороны, пророссийских активистов — с другой. Толпа футбольных фанатов и боевиков праворадикальных организаций загнала активистов в Дом профсоюзов, в котором начался пожар. Радикалы не пропускали к зданию пожарные машины, стреляли в пытавшихся спастись из огня людей, добивали их дубинками. В огне и от ран погибли 42 человека, еще шесть были застрелены, более 200 человек получили ранения.