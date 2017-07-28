Жительница Калининградской области умерла после спасения тонувших в море детей

Спасшая тонувших в Балтийском море детей женщина из Калининградской области впала в кому и скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве отметили, что ее состояние было крайне тяжелым. Женщина умерла утром 28 июля.

Инцидент произошел вечером 22 июля. Женщина пыталась помочь двум детям, которых уносило от берега сильным течением. Ей удалось вытолкнуть их на берег, но сама она не умела плавать. Отдыхающие вытащили ее из воды и оказали ей первую помощь, после чего она была госпитализирована.

После произошедшего заместитель полномочного представителя президента в северо-западном федеральном округе Михаил Ведерников обратился в прокуратуру с просьбой проверить городской пляж Зеленоградска на предмет соблюдения правил безопасности. Очевидцы сообщали, что спасательные вышки пустовали в момент инцидента.