Путин обсудил с Совбезом сирийское урегулирование и отношения с США

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 28 июля.

«Состоялось обсуждение актуальных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня, обмен мнениями по продолжающейся работе по созданию зон деэскалации в Сирии. Затрагивались также некоторые аспекты двухсторонних отношений России и США», — сказал представитель Кремля.

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Во встрече приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Накануне Песков заявил, что в Кремле позитивно оценивают ситуацию в зонах деэскалации в Сирии. По его словам, необходимо продолжить работу еще по двум зонам.

В предыдущий раз глава государства совещался с членами Совбеза 3 июля. Тогда также затрагивалась международная тематика, в частности, вопросы сирийского урегулирования.