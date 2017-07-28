Россия оказалась первой среди стран СНГ по открытости криминальной статистики

В рейтинге открытости криминальной статистики из 115 стран Россия за год поднялась на 16 позиций и заняла 25-е место, оказавшись на первом месте среди стран бывшего СССР; эти данные отражены в ежегодном исследовании WWWF. Об этом в пятницу, 28 июля, «Ленте.ру» сообщил начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры России Олег Инсаров.

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Лидерами рейтинга открытости криминальной статистики стали Канада, Израиль, Южная Корея, Мексика и Великобритания. При этом Португалия оказалась на 34-м месте, Украина — на 44-м месте, Казахстан — на 59-м, Китай — на 71-м, Белоруссия — на 93-м.

Инсаров отметил, что большой вклад в открытость криминальной статистики России внес «Публичный портал правовой статистики» (crimestat.ru), созданный Генпрокуратурой, а также сайт Судебного департамента при Верховном суде РФ, где в открытом доступе размещена информация о деятельности федеральных судов общей юрисдикции.

21 ноября 2016 года стало известно, что Россия выполнила половину рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO), являющейся одним из органов Совета Европы. В отчете GRECO говорилось, что «удовлетворительно выполнены или приняты удовлетворительные меры по 11 из 21 рекомендациям». При этом в настоящее время у России не осталось не выполненных рекомендаций GRECO; 11 из них выполнены полностью, 10 — частично.

World Wide Web Foundation (WWWF) — международная некоммерческая организация по вопросам развития и доступности интернета, ежегодно публикующая исследование Open Data Barometer. В нем оценивается, как мировые правительства раскрывают собственную статистику и какой это дает социальный и экономический эффект.