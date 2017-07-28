Сычев рассказал о конфликте с Дрогба

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев, выступавший с 2003 по 2004 год за «Марсель», рассказал о конфликтной ситуации с партнером по французскому клубу ивуарийцем Дидье Дрогба. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Россиянин рассказал, что однажды во время командного ужина тренер попросил игроков высказаться насчет причин неудачных результатов в последних нескольких играх.

«Дошло дело до Дрогба, а он встает и заявляет: "У нас три слабых звена!" И показывает на двух своих друзей и меня. "Они не выкладываются, а он голы не может забить". Было неприятно. Все один хлеб едим, а он на персоналии перешел», — рассказал Сычев.

По его словам, дальше африканец вел себя как ни в чем не бывало, а через неделю, когда Сычев праздновал день рождения, активнее всех угощался блинами с икрой, которые россиянину привезла мама. «Для него все было нормально, а меня вот резануло. "Какие блинчики, если неделю назад ты такое говорил?"» — добавил Сычев.

В июле этого года 33-летний россиянин подписал контракт с клубом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Локомотив-Казанка». Дрогба, которому в марте исполнилось 39 лет, играет во второй по силе лиге США за команду «Финикс Райзинг».