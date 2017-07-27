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Сычев рассказал о близости смерти на отдыхе

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Дмитрий Сычев
Дмитрий Сычев

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о близости смерти на отдыхе в Маврикии. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Три незнакомых парня катались на досках, я присоединился. Когда народу прибавилось, предложили: "Давай подальше от берега отплывем? Здесь людей полно, а там никого, волна хорошая…Согласился. Подвела самоуверенность. Волны казались небольшими. Но минут через тридцать подплыли — и понял, что к такой высоте не готов», — сказал Сычев.

По словам 33-летнего игрока, он не смог поймать волну. «Представьте, что на вас каждые пятнадцать секунд обрушивается поток воды с трехэтажный дом! Воздуха не хватает, паника, теряешь ориентацию… На помощь звать бесполезно. Кто тебя разглядит, если берега даже не видно?» — добавил Сычев.

Летом 2017 года Сычев подписал контракт с «Локомотивом-Казанкой». В период с 2004 по 2015 год он выступал за столичный «Локомотив», играющий в Российской футбольной премьер-лиге. В его активе 47 матчей в составе сборной России, в которых он забил 15 мячей.

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