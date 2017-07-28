Сычев рассказал о страхе за жизнь во время выступлений за «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о страхе за жизнь во время выступлений за московский «Спартак». Слова 33-летнего игрока в пятницу, 28 июля, приводит «Спорт-Экспресс».

«Я же в одиночку боролся против системы, пусть тогда этого и не осознавал. Изначально покидать "Спартак" не собирался, меня все устраивало. Решиться на этот шаг вынудил инстинкт самосохранения. Стало страшно за свою жизнь», — сказал Сычев.

По его словам, угрозы исходили не от главного тренера Олега Романцева. «У власти в «Спартаке» были другие люди. С ними и случился конфликт», — добавил футболист.

Сычев выступал за «Спартак» в 2002 году. В это время клубом руководил Андрей Червиченко. В 19 матчах за красно-белых форвард забил 10 мячей.

Сычев также в пятницу рассказал о близости смерти во время отдыха в Маврикии и о конфликте с форвардом «Марселя» Дидье Дрогба.