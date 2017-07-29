Английскому футболисту сократили дисквалификацию за 1260 ставок

Футбольная Ассоциация Англии (FA) сократила дисквалификацию полузащитника Джоуи Бартона с 18 до 13 месяцев. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Таким образом, апелляция, поданная 34-летним футболистом на решение FA, была частично удовлетворена. Он сможет вернуться на поле в мае 2018 года.

В апреле Бартон был дисквалифицирован за игру на тотализаторе на полтора года. В период с 26 марта 2006-го по 13 мая 2016 года Бартон сделал 1260 ставок на различные события и исходы футбольных матчей, что запрещено правилами FA. Игрок также был оштрафован на 30 тысяч фунтов, несмотря на то что признал свою вину.

Последним клубом Бартона был «Бернли», который расторг с ним контракт после известий о дисквалификации. Ранее хавбек выступал за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Глазго Рейнджерс» и французский «Марсель». На его счету один матч за сборную Англии.