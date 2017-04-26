Английского футболиста дисквалифицировали на полтора года за ставки

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на 18 месяцев полузащитника «Бернли» Джоуи Бартона за ставки. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение о дисквалификации футболиста вынесено в четверг, 26 апреля. Отмечается, что в период с 26 марта 2006-го по 13 мая 2016 года Бартон сделал 1260 ставок на различные события и исходы футбольных матчей, что запрещено правилами FA.

Хавбек признал вину. Тем не менее на него был также наложен штраф в размере 30 тысяч фунтов стерлингов (38,45 тысячи долларов).

В текущем сезоне Бартон забил один мяч в 14 матчах за «Бернли» в английской премьер-лиге. Ранее 34-летний хавбек выступал за «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Глазго Рейнджерс» и французский «Марсель». На его счету один матч за сборную Англии.