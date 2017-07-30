Впервые за 36 лет Майер обыграл Майера в финале теннисного турнира

Аргентинец Леонардо Майер обыграл немца Флориана Майера в финале теннисного турнира в Гамбурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу аргентинца. Игра продолжалась 1 час 57 минут. Решающий брейк Леонардо сделал при счете 4:3 в свою пользу в третьем сете. Всего в его активе три брейка, дважды он проиграл свою подачу.

Оба теннисиста до турнира не входили в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Леонардо занимал 138-е место, Флориан — 101-е. Южноамериканец завоевал второй титул в карьере. Первый также был добыт в Гамбурге, в 2014 году.

Два теннисиста по фамилии Майер в последний раз играли в финале турнира ATP в 1981 году. Тогда на турнире в Стокгольме Джин обыграл Сэнди Майера.