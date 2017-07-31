Итальянский баскетболист пропустит ЧЕ-2017 из-за полученного в драке перелома

Баскетболист сборной Италии и клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Данило Галлинари пропустит чемпионат Европы 2017-года из-за перелома руки. Об этом сообщает Associated Press.

Травму 28-летний форвард получил в воскресенье, 30 июля, во время товарищеской встречи с командой Нидерландов. В одном из эпизодов игры на паркете произошла массовая драка, в ходе которой Галлинари повредил правую руку. У игрока диагностирован перелом первой пястной кости, на восстановление ему понадобится около 40 дней. Игра завершилась победой итальянцев со счетом 66:57.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции. Сборная Италии попала в группу B, где сыграет с израильтянами, а также с командами Германии, Литвы, Грузии и Украины. Российская национальная команда в рамках группы D встретится с Великобританией, Латвией, Сербией и Турцией.