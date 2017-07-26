Спорт
 

Джокович пропустит конец теннисного сезона

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Новак Джокович
Новак Джокович

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит конец сезона-2017 из-за травмы. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«На протяжении года меня беспокоила травма локтя, и я решил взять паузу и не играть на турнирах до конца 2017 года. Уимблдон был самым тяжелым для меня за последнее время. Я чувствовал боль, и она только усиливалась. Врачи согласились, что мне нужен отдых и время на восстановление», — рассказал Джокович.

Сербский теннисист пояснил, что во время перерыва будет проводить время с семьей, а также попробует различные методы восстановления после травмы.

Спортсмен пропустит Открытый чемпионат США (US Open), который пройдет с 28 августа по 10 сентября, а также ноябрьский итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) состоится в Лондоне.

12 июля Джокович снялся с четвертьфинального матча Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом при счете 7:6, 2:0 в пользу соперника. Причиной послужила травма локтя.

30-летний Джокович занимает 4-е место в рейтинге ATP. В его активе 12 побед на турнирах серии «Большого шлема».

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