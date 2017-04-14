Новак Джокович принял вызов Хью Джекмана

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на предложение австралийского актера Хью Джекмана сыграть с ним в теннис. Об этом спортсмен написал на своей странице Twitter.

«Прилетишь в Монако сыграть матч-другой? Только выпускать когти на корте нельзя. Или можно?» — написал Джокович.

С 17 по 23 апреля в Монако пройдет турнир серии «Мастерс».

В среду Джекман опубликовал запись в своем аккаунте в Instagram, в котором вызвал сербского теннисиста Новака Джоковича на матч.

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Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также он является 12-кратным победителем турниров серии «Большого шлема».

Австралийский актер Хью Джекман известен по роли супергероя-мутанта Росомахи во франшизе «Люди Икс». Он также сыграл Жана Вальжана в экранизации «Отверженных» 2011 года, Ван Хельсинга в одноименном фильме 2004 года и пирата Черную Бороду в картине 2015 года «Пэн: Путешествие в Нетландию».