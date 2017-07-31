СМИ сообщили о возобновлении Сеулом переговоров с Вашингтоном о поставках THAAD

Южная Корея возобновила переговоры с США о поставках компонентов американской противоракетной системы THAAD. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Ёнхап.

«Решение о размещении шести пусковых установок THAAD будет принято после консультаций Южной Кореи и США», — приводит агентство слова представителя Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюна. Он отметил, что, в частности, предстоит обсудить сроки поставок ПРО.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил возобновить переговоры с американцами после того, как 28 июля появилась информация о запуске Пхеньяном баллистической ракеты «Хвасон-14».

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В начале мая во время инаугурации южнокорейский лидер заявил, что планирует пересмотреть вопрос размещения в стране системы ПРО США THAAD. Он обосновал это необходимостью прояснить экономические последствия развертывания этой системы, что было воспринято как уступка Китаю.

Соглашение о размещении THAAD в Южной Корее было достигнуто в июле 2016 года на фоне возросшей активности ракетной программы в КНДР. Предполагается, что высокотехнологичные противоракеты будут сбивать угрожающие Сеулу баллистические снаряды. Полное развертывание системы запланировано на конец 2017 года.

28 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить за THAAD миллиард долларов. В Сеуле в свою очередь заявили, что за систему ПРО должны платить США, поскольку именно Вашингтон несет бремя установки и эксплуатации системы.