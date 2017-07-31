Спорт
 

Обладатель «Золотого мяча»-1995 пойдет в президенты Либерии

Перейти в «Мою Ленту»
Джордж Веа
Джордж Веа

Бывший футболист «Милана», обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа баллотируется в президенты Либерии. Об этом сообщает Bloomberg.

50-летний спортсмен стал одним из 20 кандидатов, которые поборются за пост главы государства. Веа баллотируется от Коалиции за демократические перемены. Среди его оппонентов — сенатор Принс Джонсон и действующий вице-президент Джозеф Боакаи.

Президентские и парламентские выборы состоятся в Либерии 10 октября 2017-го.

В 2005 году Веа уже участвовал в президентских выборах и занял первое место по итогам первого тура, однако во втором проиграл женщине-экономисту Эллен Джонсон-Серлиф.

Джордж Веа выступал за «Милан» с 1995 по 1999 год. Кроме того, футболист играл за французские «Монако», ПСЖ и «Марсель», а также за английские «Челси» и «Манчестер Сити». На его счету 60 матчей за сборную Либерии, в которых он забил 22 мяча.

«Золотой мяч» — награда, ежегодно вручаемая лучшему футболисту мира.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Liberia Elections Body Says 20 Candidates Will Vie for President
Мутко анонсировал фильм Учителя об Эдуарде Стрельцове
Учитель поделился планами снять вместе с Мутко фильм о футболисте Стрельцове
Последние новости
После контрсанкций россиянам стали чаще отказывать в визах США
Посадивший побитый градом лайнер украинец признался в симпатии к России
Московский стриптиз-клуб подал иск о защите чести к порталу Superjob  
Катар пожаловался в ВТО на арабскую торговую блокаду
Глава МИД Румынии обвинил Рогозина в политической провокации
Умер актер и драматург Сэм Шепард
Главврач днепропетровской больницы рассказал о «разбитых в клочья» бойцах АТО
Другие материалы рубрики
Спорт13:06Сегодня
Юлия Ефимова

Не «поплыли»

Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта
18:53Сегодня

Роналду назвал причину появления в суде

17:50Сегодня

Российским легкоатлетам запретили петь и слушать гимн во время ЧМ

10:1925 июля

Трехкратного чемпиона мира по хоккею Зарипова дисквалифицировали за допинг

Спорт11:0930 июля
Федор Емельяненко

«Жертвами допингового скандала в России стали 100 федераций»

Генеральный директор Азиатского союза самбо — о российском допинге и Емельяненко
16:17Сегодня

Тренер «Анжи» отказался извиняться перед названным им трусом футболистом

15:11Сегодня

Баскетболистка сборной России рассказала о страхе американок перед ее командой

23:4224 июля

Майк Тайсон оказался жертвой сексуального домогательства

Спорт12:3229 июля
Александр Емельяненко

Снова в клетке

Досрочно освобожденный Александр Емельяненко возвращается в октагон
13:40Сегодня

Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой

09:3624 июля

СМИ сообщили о больших долгах московского «Динамо» перед футболистами

14:29Сегодня

ПСЖ договорился с властями Парижа о проведении парада в честь покупки Неймара

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
Отказавшаяся лечить дочь с ВИЧ жительница Тюмени избежала наказания
В Москве на День ВДВ ограничат продажу алкоголя
Владимир Путин и Саули НиинистёВстретили по-олавинлиннски
Президента Финляндии на переговорах с Путиным заинтересовала сажа
Увязших в гудроне щенков спасли в промзоне Ноябрьска
Главу Минтруда избавили от необходимости оправдываться за пенсии депутатов
Княжеские развалины
Почему захолустная деревня Щербатовка так привлекательна для жизни
Все материалы
Мир
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
«Войны будут без человечными, но менее бесчеловечными»
Футуролог Евгений Кузнецов о том, как роботизация меняет мир
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Президент Польши ветировал смутившие ЕС законы о реформе судебной системы
После контрсанкций россиянам стали чаще отказывать в визах США
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
A protester reacts in front Moroccan police forces during a demonstration in the northern town of El Hoceima, Morocco, Thursday, July 20, 2017. Clashes between police and Moroccan protesters Thursday left at least 83 injured in clouds of tear gas and running battles at an unauthorized demonstration over inequality and corruption.Налетели на Риф
Пережив «арабскую весну», марокканская монархия вновь оказалась под ударом
Все материалы
Бывший СССР
Намайданили
Самые крупные акции протеста в истории Украины
Главврач днепропетровской больницы рассказал о «разбитых в клочья» бойцах АТО
Посадивший побитый градом лайнер украинец признался в симпатии к России
Программу тотальной украинизации школ запустили в Херсонской области
Газета Верховной Рады рассказала об «историческом» путешествии баржи с арбузами
Шефу латвийской контрразведки вернули украденный компьютер
Ляшко обвинил США в беспардонном вмешательстве во внутренние дела Украины
Все материалы
Финансы
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Катар пожаловался в ВТО на арабскую торговую блокаду
Евро поднялся выше 71 рубля впервые с ноября 2016 года
Минсельхоз захотел от государства помощи в выращивании грибов
Путин подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
Бывший глава «Югры» опроверг кредитование собственников банка
Украина закупила в США 700 тысяч тонн угля
Все материалы
Бизнес
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
На дне
Санкции США могут поставить под удар совместные с ЕС проекты российских компаний
Сменился лидер рейтинга богатейших россиян
Минтранс показал отремонтированные на средства от «Платона» дороги
Путин подписал закон о фонде дольщиков
Евразийская комиссия ограничила допустимую массу льда в замороженной рыбе
Все материалы
Силовые структуры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Военно-транспортный самолет Ан-70 на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2013 года.Груз-XXI
Что будет с авиастроительной фирмой Антонова
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
На параде в Североморске принял участие американский танк «Шерман»
В США впервые с 1960 года подняли в воздух пару бомбардировщиков B-29
Заказавший 20 лет назад убийство партнера московский коммерсант получил срок
ВДВ получат парашютную систему «Бахча-У-ПДС» для выброски БМД-4М
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Темник фюрера
Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
В камере 1929 года нашли психоделические снимки
Раскрыта причина величайшего в истории вымирания
Подтверждены две особенности iPhone 8
Ученые подали апелляцию на присуждение первой в России степени по теологии
Все материалы
Спорт
Юлия ЕфимоваНе «поплыли»
Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта
Обладатель «Золотого мяча»-1995 пойдет в президенты Либерии
Роналду назвал причину появления в суде
Российским легкоатлетам запретили петь и слушать гимн во время ЧМ
Тренер «Анжи» отказался извиняться перед названным им трусом футболистом
Баскетболистка сборной России рассказала о страхе американок перед ее командой
Федор Емельяненко«Жертвами допингового скандала в России стали 100 федераций»
Генеральный директор Азиатского союза самбо — о российском допинге и Емельяненко
Все материалы
Культура
Королева Моро
Умерла звезда фильмов Трюффо и Антониони
Роль всей жизни
Арнольд Шварценеггер и другие актеры, сделавшие политическую карьеру
«Страна, где ты был негативно свободен»
Три несправедливо забытые книги: выбор Владислава Отрошенко
Джоли ответила на обвинения в издевательствах над камбоджийскими детьми
Умер актер и драматург Сэм Шепард
Нетребко потребовала у Forbes прекратить врать о ее доходах
Поклонская пригласила Учителя на молитвенное стояние против «Матильды»
Все материалы
Интернет и СМИ
Жесткая ломка
Хакеры научились заражать и убивать через аквариумы, автомойки и кофеварки
Крыму решили дать возможность пользоваться Tor и VPN
Как вы там, потомки?
Изобретатель альтернативного интернета передал привет из прошлого
В сети посмеялись над скромной свадьбой двух кулеров
Суицидальный фейк «Макдоналдса» обманул соцсети
Путин запретил использовать в России VPN и Tor
В ВГТРК прокомментировали информацию о переходе Малахова
Все материалы
Ценности
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Казак лихой
На гибридном Porsche по Краснодарскому краю
Дом Chanel показал процесс создания флакона для нового аромата
Москвичам дадут примерить «умные» часы TAG Heuer
Nike превратил кроссовки в сандалии
Дочь Ленни Кравица стала посланницей YSL Beauty
Все материалы
Путешествия
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Сколько ни говори «халва»…
Краткий гид по арабским сладостям для отправляющихся в Эмираты
Минтранс одобрил создание аэропорта для лоукостеров под Петербургом
Пожары в турецких отелях не заставили россиян отказаться от путевок
В Турции за два дня умерли пять российских туристов
Сотрудник аэропорта Ниццы ударил державшего ребенка туриста
У российских бизнес-туристов резко упал спрос на поездки в Киев
Все материалы
Из жизни
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Тело как месть
Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной
Мираж с небоскребами из соседнего мегаполиса попал на видео в Китае
Южнокорейская пенсионерка прославилась в сети
Канадcкий пенсионер второй раз выиграл миллион долларов в лотерею
В Европе начнут продавать напитки из мяса
Все материалы
Какие машины награждают чаще других
10 машин с наибольшим числом наград
Ты меня уважаешь?
Как гонщики лидирующих команд оформили отношения на Гран-при Венгрии
Быстрейшие в «Аду»
Самые свежие рекорды «Зеленого ада» Нюрбургринга
Величайшие машины Италии
10 итальянских автомобилей, ради которых можно отдать все
Honda начала продавать автомобиль за полмиллиона долларов
В России появится «вседорожный» Kia Rio с увеличенным клиренсом
Tesla представила свой самый доступный автомобиль
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы