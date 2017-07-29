Мутко анонсировал фильм Учителя об Эдуарде Стрельцове

Режиссер Алексей Учитель начинает работу над фильмом о советском футболисте Эдуарде Стрельцове. Об этом сообщил вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова в субботу, 29 июля, приводит ТАСС.

«Идею создания фильма о Стрельцове — нашем великом футболисте — выдвинул сам Учитель и ряд сценаристов. Конечно, она была поддержана. Мы ознакомились со сценарием, он оказался очень интересным. Мы приступили к реализации этой задумки», — сказал Мутко и добавил, что съемки начнутся совсем скоро.

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Вице-премьер не сообщил, кто будет играть роль Стрельцова. «Этот вопрос в ведении режиссера. Сейчас рассматривается вопрос о финансовой поддержке проекта. Хотели бы успеть, чтобы съемки завершились к чемпионату мира», — уточнил Мутко.

15 июля на матче за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» болельщики обеих команд вывесили баннеры против фильма «Матильда», снятого Учителем. В картине, которая выйдет в прокат 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Против фильма активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.