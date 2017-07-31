Бывший глава «Югры» опроверг кредитование собственников банка

Бывший президент банка «Югра» Алексей Нефедов не согласен с Банком России в оценке доли кредитов, выданных организациям, связанным с владельцем финансовой организации Алексеем Хотиным. Об этом в понедельник, 31 июля, пишет Rambler News Service со ссылкой на сообщение кредитного учреждения.

Материалы по теме «Раздувалась как лягушка» Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса

«В своем информационном сообщении для СМИ ЦБ отметил, что объем кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, по состоянию на 1 июля 2017 года достигал почти 90 процентов кредитного портфеля банка. Однако и это заявление является бездоказательным», — приводит агентство выдержку из сообщения.

В «Югре» пояснили, что акционер банка входил в незначительный контроль заемщиков. Это, по словам представителей банка, не является нарушением требований ЦБ. «Однако этот контроль заемщиков был незначителен и позволял акционеру следить за соблюдением всех финансовых обязательств перед банком», — отметили в финансовой организации.

Нефедов также указал, что «дыра» в капитале размером в 7,04 миллиарда рублей была вызвана действиями временной администрации и связана с корректировками бухгалтерского учета.

«Югра» потеряла лицензию ЦБ утром 28 июля. Регулятор отметил, что временная администрация в лице АСВ выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.

«Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка», — заявили в Банке России. Финансовое оздоровление банка сочли экономически нецелесообразным.

