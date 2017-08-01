Аваков назвал наглостью упрощенное получение украинцами гражданства России

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возмутился тем, что Россия предоставляет украинцам упрощенный порядок принятия гражданства. Об этом глава МВД написал во вторник, 1 августа, на своей странице в Facebook.

Аваков обвинил Москву в том, что та имеет «наглость предлагать теперь нашим гражданам упрощенное российское подданство».

Он также осудил тех, кто намеревается принять гражданство России. «И даже у скептиков не будет сожаления об утраченном гражданине, устремившемся к российскому паспорту. Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал — пусть катится!» — заявил глава МВД.

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31 июля пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в законодательство о предоставлении гражданства страны. Нормативным актом, в частности, регламентируется порядок отказа от имеющегося гражданства Украины.

Ранее в июле глава государства рассказывал о планах упросить получение гражданства России для выходцев с Украины.

Этой проблеме было посвящено одно из обращений, поступивших во время прямой линии с Путиным. Автор письма жаловался, что для получения российского паспорта необходимо предоставить справку о выходе из украинского гражданства, но власти отказывают ему в таком документе.