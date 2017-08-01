Жириновский подсчитал затраты на содержание партии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделился секретами финансовой составляющей партийной жизни с участниками всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 августа.

Отвечая на вопрос одного из участников учебной смены «Молодые парламентарии и политические лидеры» о специфике работы политического движения, Жириновский озвучил цифры, необходимые для его успешного функционирования. «Содержание политической партии в России — 3 миллиона рублей в день», — сообщил депутат Госдумы.

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Среди критичных для партийной инфраструктуры составляющих он, среди прочих, выделил кадровый вопрос. «Надежда на вас, молодежь», — сказал лидер ЛДПР.

Рассуждая о своем видении счастья, политик подчеркнул, что для его достижения необходимо постоянно трудиться. При этом партийный лидер предостерег молодое поколение от попыток построить счастье на неудачах других.

31 июля вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, выступая перед участниками форума, предложил министерству экономического развития России взять на себя функции ответственного за счастье ведомства и предоставить гражданам страны возможность для самореализации. По мнению политика, создание соответствующих условий для населения должно стать своеобразным KPI (ключевым показателем эффективности) для властей.

Форум «Территория смыслов на Клязьме», ставший третьим по счету, стартовала 27 июня. Мероприятие предусматривает семь тематических смен, последняя из них завершится 20 августа. Организаторами форума выступает Росмолодежь.