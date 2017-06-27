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Путин направил приветствие участникам «Территории смыслов»

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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территории смыслов на Клязьме». Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 27 июня.

Глава государства отметил, что форум каждый год привлекает «все больше юношей и девушек — с активной жизненной, общественной, гражданской позицией».

По его мнению, организаторы создали все необходимые условия для того, чтобы участники «Территории смыслов» смогли пообщаться с известными политиками, учеными и журналистами.

«И конечно, вы сможете пообщаться со своими сверстниками из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере обсудить интересующие вас проблемы», — отмечается в телеграмме.

«Территория смыслов на Клязьме», которая станет уже третьей по счету, открывается во вторник. Мероприятие предусматривает семь тематических смен, последняя из них завершится 20 августа. Организаторами форума выступает Росмолодежь, Общественная палата России и Роспатриотцентр.

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