Лидеры фракций Госдумы посетят «Территорию смыслов на Клязьме»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций пообщаются с молодежью на всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме». Об этом во вторник, 1 августа, сообщает «Парламентская газета».

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2 августа Владимир Васильев («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) в рамках учебной смены «Молодые парламентарии и политические лидеры» примут участие в дискуссии «Счастье: новый KPI?».

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин ответит на вопросы участников смены 3 августа, уточняет издание.

«Территория смыслов на Клязьме», которая станет уже третьей по счету, стартовала 27 июня. Мероприятие предусматривает семь тематических смен, последняя из них завершится 20 августа. Организаторами форума выступает Росмолодежь, Общественная палата России и Роспатриотцентр.