Смолов пытался помочь «Краснодару» обыграть «Спартак» с помощью отращивания усов

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов после матча со «Спартаком» предстал перед болельщиками в новом имидже — игрок отрастил усы. Видео общения игрока с фанатами опубликовал «Чемпионат.com».

«Зачем отрастил усы? Просто. На фарт, в Москве не обыгрывали "Спартак" — попробовал», — заявил форвард.

Встреча третьего тура чемпионата страны «Спартак» — «Краснодар» прошла в Москве в понедельник, 31 июля, и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Смолов не принимал участия в игре из-за травмы.

Видео: championat.com



