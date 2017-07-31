«Спартак» одержал первую победу в новом чемпионате России

Московский «Спартак» обыграл «Краснодар» в третьем туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 31 июля, на «Открытие арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 38-й минуте голландец Квинси Промес реализовал пенальти, а на 45-й бразилец Фернандо прямым ударом со штрафного установил окончательный счет.

Таким образом, действующие чемпионы России одержали первую победу в новом сезоне РФПЛ. В активе «Спартака» стало пять очков — на четыре меньше, чем у лидирующих «Зенита», «Локомотива» и «Ахмата». Красно-белые заняли шестое место в чемпионате. У «Краснодара» осталось шесть очков — столько же, сколько у ЦСКА.