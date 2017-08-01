Заместителя московского прокурора на транспорте отправили под домашний арест

Головинский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили «Ленте.ру» в суде.

Мера пресечения избрана до 28 сентября.

О задержании прокурора в его рабочем кабинете стало известно 28 июля. В Генпрокуратуре пояснили, что проверка в отношении Юркина проводилась по согласованию с московским межрегиональным транспортным прокурором Сергеем Забатуриным, органами ФСБ России и управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений надзорного ведомства, а также старшим помощником по безопасности московского межрегионального транспортного прокурора.

По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, Юркин получил от посредника часть взятки — около 400 тысяч рублей — за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела, и прекращение этого дела. По данным следствия, общая сумма взятки должна была составить два миллиона рублей.